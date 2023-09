Microsoft lance sa nouvelle gamme de laptops Surface

Le timing n’est pas banal : quelques jours à peine après l’annonce du départ de Panos Paney, le patron de la division Surface Chez Microsoft, la firme de Redmond a présenté sa nouvelle gamme Surface lors d’une keynote organisée à New-York. Au programme, un Surface Laptop Studio 2 et un Surface Laptop Go 3.

Le Surface Laptop Studio 2 est surtout un rafraichissement de composants : écran 14,4 pouces 2400 x 1600 pixels au taux de rafraichissement dynamique de 120 Hz, technologie PixelSense pour la partie tactile, processeur Intel Raptor Lake H de 13ème génération ‘n variantes Intel Core i7-13700H et i7-13800H), jusqu’à 64 Go de RAM LPDDR5X, carte graphique RTX 4050 avec 6 Go de mémoire vidéo ou 4060 avec 8 Go de mémoire vidéo selon le modèle de Surface, deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 et USB 4, lecteur de carte MicroSD, touchpad haptique, bref… la totale. La Surface Laptop Studio 2 sera disponible le 3 octobre prochain (uniquement sur le Microsoft Store à priori) à partir de 2239 euros.

Le Surface Laptop Studio 2

Le Surface Laptop Go 3

Nettement plus accessible, le Surface Laptop Go 3 n’en propose pas moins une fiche de specs confortable… mais non configurable : processeur Intel Core i5-1235U, 4 à 8 Go de RAM, 128 à 256 Go de capacité de stockage en SSD, et une quinzaine d’heures d’autonomie. C’est moins impressionnant certes, mais c’est aussi (beaucoup) moins cher, soit 800 euros à débourser dès le 3 octobre prochain, toujours sur le Microsoft Store.