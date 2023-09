Instax Pal : Fujifilm présente un APN tout petit, mignon… et cher

Fujifilm fête à sa façon son 25ème anniversaire : l’Instax Pal n’est pas plus gros qu’une balle de Ping-Pong (environ 4 x 4,3 cm pour 40 g), et pourtant, ce gadget au design minon à croquer contient un capteur photo grand angle de 3 mégapixels. Ce nano-APN dispose aussi au dos d’un port pour carte microSD, d’un bouton-déclencheur et d’un port USB-C qui permet de le recharger. Chaque charge de l’engin autorise la capture d’environ 275 clichés, ce qui ne semble pas si mal au du des dimensions de l’appareil. Evidemment, l’Instax Pal fonctionne connecté à un smartphone via une app dédiée, et l’on peut directement sortir les clichés en impression… sur une imprimante Fuji ou Instax (imprimante nomade).

L’Instax Pal et la mini imprimante qui va avec : comptez un peu plus de 200 euros

Un point risque fort de fâcher cependant : l’Instax Pal sera disponible à la vente le 5 octobre prochain au prix de 99,99 euros ! Cela fait cher pour un appareil aussi petit et qui produira vraisemblablement des clichés assez « basiques ». Il y a encore plus cher puisque le modèle Noir jais sera facturé à 119,99 euros, soit le prix d’un « vrai » compact.

Les autres coloris proposés (sans surcoût cette fois) sont le Blanc lait, le Rose poudré, le Vert pistache, et le Bleu lavande. Et rien n’est livré avec : ni carte SD, ni étuis de protection, qu’il faudra se procurer au prix de 14,99 euros. Des films Instax mini au format carte de crédit, au prix de 10€ le pack de 10 vues. Enfin, un pack comprenant l’Instax Pal et son imprimante sera proposé à 200 euros. Voilà qui pique un peu sur les bords…