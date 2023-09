Marvel’s Spider-Man 2 passe Gold, ce qui signifie que le développement du jeu est entièrement terminé (y compris les vérifications de bugs) et que la prochaine étape est la distribution du jeu, en digital ou format physique. La toute dernière présentation du titre d’Insomniac Games s’était avérée nettement plus convaincante que le trailer diffusé au PlayStation Showcase : le rendu d’un New-York grouillant de vie s’avère réellement bluffant, même si l’on reste sur des bases techniques assez proches tout de même du Spider-Man « Morales » cross gen.

WE ARE GOLD! We're thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5's launch on October 20, 2023 with a few words from the game's cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM

— Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2023