Embracer dégraisse chez le studio Beamdog (Baldur’s Gate : Enhanced Edition)

Embracer poursuit sa phase de restructurations, entre fermetures brutales de studio et licenciements massifs. Après les coupes de personnels chez Volition, Gearbox Publishing et Rainbow Studios, Embracer a donc taillé dans les effectifs du studio Beamdog. « 26 personnes ont été limogées vendredi dernier » affirme Misia Bloniarz, ex-associate producer chez Beamdog. L’illustrateur Jill Hollet fait partie de la charrette, ce qui laisse entendre que ces licenciements pourraient n’être qu’une première étape et que la survie du studio est désormais en suspend (il en serait de même pour Gearbox).

Mythforce a t-il scellé le destin de Beamforge ?

On doit à Beamdog principalement des portages, des remasters ou des rééditions, à l’instar de Baldur’s Gate : Enhanced Edition (2012 ) ou Neverwinter Nights: Enhanced Edition (2018). Ce studio très « technique », qui jusqu’ici ne développait pas de franchises qui lui soient propres, s’est récemment lancé dans l’aventure avec Mythforce, un action-RPG qui a littéralement été étrillé par les critiques et les joueurs. Embracer semble donc aussi faire « payer » à Beamdog cet énorme échec, sachant que les mauvaises ventes du titre vont forcément peser lourd dans les comptes déjà délabrés de l’éditeur.