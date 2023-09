Percy Jackson et Les Olympiens : premier trailer pour la série Disney+

La série Percy Jackson et les Olympiens se dévoile enfin via un premier trailer bien sûr rempli de créatures mythologiques. Prévue pour le 20 décembre prochain sur la plateforme Disney+, Percy Jackson et Les Olympiens réunira cette fois de nombreux dieux grecs dont Poséidon, Hermès., sans oublier le grand Zeus. L’arc narratif de cette série, basé sur une série de livres Percy Jackson, est on ne peut plus simple : Zeus a perdu son éclair surpuissant et ce dernier accuse Percy Jackson de le lui avoir volé ! Le jeune homme va devoir tout faire pour prouver son innocence, et ainsi calmer des esprits de plus en plus échauffés (le fameux courroux divin…).

Composée de huit épisodes au total, la série Percy Jackson et les Olympiens a été co-écrite par l’auteur des romans Rick Riordan ainsi que Jonathan E. Steinberg (See/Apple TV+), et réalisée par un trio composé de James Bobin (Les Muppets, le retour), Jet Wilkinson (Daredevil) et Anders Engström (See encore). Au casting, Walker Scobell, Lea Jeffries, Aryan Simhadri, Lance Reddick (John Wick), Lin-Manuel Miranda, Toby Stephens (Meurs un autre jour) et Jay Duplass. Beraucoup de nouvelles têtes en somme, ou d’acteurs que l’on a pas vu souvent sur les écrans.