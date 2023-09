Onimusha : premier trailer pour la série Netflix inspirée du jeu vidéo

Après une première salve de screenshots très prometteurs, Netflix diffuse en enfin le premier trailer de sa série animée Onimusha, une série basée sur le jeu vidéo éponyme du studio Capcom. Avec sa belle DA en ligne claire et sa mise en scène dynamique, Onimusha semble bien parti pour être l’une des plus belles productions animées de Netflix, alors même que le numéro un du streaming est déjà réputé pour la qualité de son catalogue d’animés (dont les très bons Dragon’s Dogma, Devil May Cry et Castlevania). La réalisation de la série a été confiée au grand Takashi Mike, à qui l’on doit notamment Audition, un chef d’oeuvre aussi hypnotisant que terrifiant, et à Shinya Sugai, qui s’était déjà chargé de l’adaptation animée de Dragon’s Dogma.

On notera enfin que le héros de cet Onimusha, Musashi Miyamoto, affiche un visage inspiré des traits du célèbre acteur japonais Toshiro Mifun, que l’on a vu dans plusieurs films d’Akira Kurosawa. Outre ce somptueux premier trailer, la série Onimusha gagne aussi une date de sortie, soit le 2 novembre prochain, et évidemment sur Netflix. Vivement.