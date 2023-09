Meta va retirer le même jour plusieurs jeux VR de la boutique Meta Quest

Après Echo Arena, archétype du jeu VR multi pourtant passé à la trappe, Meta retirera bientôt deux autres titres VR de sa plateforme. Le 15 mars 2024 à 23h59 pile, les jeux Dead and Buried et Dead and Buried 2 seront retirés de la boutique applicative du Meta Quest, et il en sera de même pour les versions Rift et Rift S (PCVR) Ces bons jeux de shoot se déroulant dans une ambiance western étaient-il à ce point désertés par les joueurs ? Meta ne fournit aucune explication, pas plus qu’il ne s’était expliqué pour le retrait d’Echo Arena. Le géant du réseau social souhaite peut-être dégager de la ressource sur ses serveurs, mais cette explication ne tient pas vraiment sachant que le jeu solo Bogo (un Tamagotchi-like) subira le même sort, le retrait du jeu étant lui aussi fixé à la date du 15 mars.



Reste à savoir quelle compensation Meta compte t-il offrir aux joueurs lésés. Certes Dead and Buried ne coûte qu’une vingtaine d’euros, mais ce n’est sans doute pas une raison pour que cet achat disparaisse d’un coup sans raisons.