Creature Commandos : la série animée DC sera diffusée l’an prochain

La franchise du DCU Creature Commandos sera bien adaptée en série animée, cette dernière étant toujours prévue pour 2024. James Gunn avait annoncé le projet voilà plus d’un an, et il y a quelques heures à peine, l’acteur Frank Grillo (qui fait la voix de Rick Flag Sr. dans la série) a tenu à préciser sur son compte Instagram que le lancement de Creature Commandos ne serait pas impacté par la grande grève qui sévit actuellement à Hollywood.

Une nouvelle franchise adaptée à l’écran, voilà qui est plus que réjouissant dans ce contexte de « suites de suites », mais il n’en reste pas moins que Creature Commandos n’est pas très connu (euphémisme) du grand public. Alors, et puisqu’il faut bien poser la question, c’est quoi Creature Commandos ? Il s’agit avant tout d’une équipe de super-héros essentiellement composée de personnages que l’on verrait plutôt sortir d’un film d’horreur : Aten, l’homme-momie spécialiste en communications, The Bogman, l’humanoide amphibien, Gunner MacKay le cyborg, Dr. Medusa, Wolfpack l’homme loup, etc. Cette fine équipé est dirigée par Rick Flag Sr, qui n’est autre que le daron de Rick Flag Jr. (le colonel de l’armée américaine incarné par Joel Kinnaman dans le film Suicide Squad). Le casting voix est assuré par Franck Grillo, Maria Bakalova, Indira Varma, Zoë Chao, Alan Tudyk, David Harbour, Sean Gunn, Viola Davis et Steve Agee.

La série Creature Commandos (en è épisodes) sera diffusée en 2024 sur HBO Max, et donc dans le Pass Warner en France.