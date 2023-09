Tesla passe la barre des 5 millions de véhicules produits

C’est un cap symbolique fort. Longtemps déficitaire, et malgré d’énormes soucis de livraison à ses débuts, , Tesla a fini par devenir LE géant du secteur du véhicule électrique. La demande absolument phénoménale pour les voitures (pourtant chères) du constructeur a longtemps posé des soucis logistiques presqu’insolubles à la firme américaine. Mais avec la montée en puissance et enfin, la rentabilité, Tesla a fini par devenir un mastodonte à qui plus rien n’a pu résister.

This week, we produced our 5 millionth car—thank you Tesla owners for your ongoing support! — Tesla (@Tesla) September 16, 2023

Sur son compte X (Twitter), Tesla affirme désormais avec passé la barre des 5 millions de Tesla produites. Les 5 millions ont été franchis en fin de semaine dernière. La progression de Tesla est fulgurante : la société avait mis pas moins de 12 ans avant commercialiser son millionième véhicule, mais ne mettra que 3 ans supplémentaires à en vendre 4 millions de plus.

Cet énorme succès est principalement dû aux ventes des Tesla les plus « accessibles » (si ce terme a encore un sens pour une Tesla), soit les Model 3 et Model Y, Tesla est actuellement le numéro un du secteur des VE (si l’on omet les hybrides…).