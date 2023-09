Starfield booste les ventes de Xbox Series au Royaume-Uni

C’est une bonne nouvelle, et cela montre qu’il reste encore un peu de logique sur le marché de la console : GfK nous apprend que le lancement de Starfield a boosté les ventes de Xbox Series au Royaume-Uni, des ventes qui ont progressé de 76% durant la semaine qui a suivi le 6 septembre. En fait, il s’agit même de la meilleure semaine de ventes des Xbox Series dans le pays depuis le le lancement de la console en 2020 ! Sur la semaine de l’accès anticipé du jeu (du 1er au 6 septembre), les ventes de Xbox Series au Royaume-Uni avaient déjà bondi de 46%.

Autre facteur d’embellie, la commercialisation de la Xbox Series S noire « Carbon Black » avec 1 To de capacité de stockage, qui a représenté à elle seule 24% des ventes de Xbox Series au Royaume-Uni sur la période concernée ! Voilà qui tranche avec les résultats des Xbox Series depuis le début de l’année, les ventes ayant dégringolé de plus de 20% par rapport à 2022 ((en UK toujours, et hors semaine post Starfield donc).

Reste à voir si cette bonne fortune se poursuivra sur la durée (deux semaines ce n’est pas si mal), sachant que Starfield a subi une salve de notes très moyennes (voire pire) quelques jours après la date de fin d’embargo, faisant violemment chuter le metaranking sur Xbox Series de 87 à 83 (une baisse est généralement constatée après les premiers tests, mais très rarement dans de telles proportions). Microsoft semble en tout cas avoir le don de double vue : les « journalistes » qui n’avaient pas obtenu de codes d’accès en anticipé sont aussi ceux qui avaient visiblement le plus envie d’en découdre avec le RPG spatial de Besthesda (que l’on vous recommande chaudement au passage…). Force est de constater que pour l’instant, ces notes moyennes n’ont pas altéré l’envie des joueurs britanniques de se frotter au jeu…