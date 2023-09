La PlayStation 5 et ses manettes se montrent dans trois nouvelles couleurs

Depuis peu, PlayStation vend pour une cinquantaine d’euros des covers personnalisées pour sa dernière console. Cette gamme est sur le point de s’agrandir, puisque la firme va lancer de nouvelles options un peu plus « premium » : La « Deep Earth Collection« , un set de trois couleurs métalliques.

On retrouve ainsi parmi ces trois coloris Rouge Volcanique, Bleu Cobalt, et Argent Sterling. Ces trois nouvelles couleurs tiennent leur « inspiration des magnifiques et puissantes teintes que l’on trouve dans les profondeurs de la planète Terre ». La finition métallique est la principale différence avec les autres covers dévoilées lors du PlayStation Direct. Notons que les manettes seront aussi disponibles dans ces nouvelles versions.

Il sera possible de précommander ces nouveautés à partir du 4 octobre. Le Rouge Volcanique et le Bleu Cobalt seront disponibles pour le 3 novembre, tandis que l’Argent Sterling arrive sur vos consoles le 26 janvier. On nous annonce un prix de 59.99$ pour ces nouvelles covers, contre 74.99$ pour les nouvelles manettes. Rappelons que le changement des covers est une opération des plus simples : il suffit de les clipser ou de les déclipser de la console.