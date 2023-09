FF VII Rebirth : Pas d’import de la sauvegarde du précédent jeu

Alors que Square Enix vient de révéler une version plus définitive de Final Fantasy VII Rebirth, suite de la trilogie reboot du célèbre Final Fantasy VII, d’autres détails continuent d’arriver. Avec la fin du précédent opus et vu qu’il s’agit d’une suite directe, certains joueurs s’attendaient par exemple à pouvoir importer leurs sauvegardes, précieux niveaux et matérias inclus. Mais le studio le confirme : il n’en sera rien.

Naoki Hamaguchi, directeur du jeu, a ainsi expliqué que cette décision permettrait au titre d’être non seulement une suite, mais aussi un « jeu standalone à part entière. » Une décision au final parfaitement logique. Car même si l’on regrettera les heures de jeu passées à monter et optimiser ses personnages et leur équipement, il serait beaucoup plus difficile d’équilibrer une telle expérience. Cependant, tout n’est pas perdu pour les joueurs de Remake. Si vous avez une sauvegarde du précédent jeu, une Materia d’invocation Leviathan vous attend ! De même, si vous avez une sauvegarde Intermission, c’est une Materia d’invocation Ramuh qui est offerte. Les sauvegardes devront bien entendu être présentes sur la machine sur laquelle vous jouez pour bénéficier de ces cadeaux. On se retrouve dans tous les casle 29 février 2024 pour suivre les nouvelles-anciennes aventures de Cloud et sa fine équipe.