Spider-Man 2 : Du ray-tracing pour tous les modes

Spider-Man 2, la suite du titre d’Insomniac, arrive d’ici à peine un mois sur PlayStation 5. Et contrairement au précédent jeu, il ne sera pas disponible sur PS4. Ce qui a permis au développeur de profiter à fond de la puissance de la console. C’est pourquoi le studio a annoncé que le ray-tracing serait de la partie, peu importe les paramètres graphiques que choisissent les joueurs.

En effet, les joueurs auront le choix entre plusieurs presets, et pourront jouer en 30, 40 ou 60 images par secondes. Le mode le moins fluide correspond bien entendu aux graphismes les plus détaillés, tandis que le plus fluide fera davantage de concessions graphiques. Et Mike Fitzgerald, Director of Core Technology chez Insomniac, a affirmé dans une interview avec IGN que grâce à toute l’expérience du studio avec la PS5, le ray-tracing serait par défaut disponible sur chacun de ces modes graphiques. Si la technologie est aussi bien implémentée que ce qu’il affirme, le résultat final devrait être bluffant. Nous n’avons plus que quelques semaines à attendre avant de voir le résultat en conditions réelles. Rendez-vous le 20 octobre au milieu des gratte-ciels !