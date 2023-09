OnePlus préparerait une nouvelle addition à sa gamme de tablettes : la OnePlus Pad Go. On y trouverait un écran 2.4K en 11.6 pouces à 144Hz, et elle tournerait sous OxygenOS 13. Digital Trends n’a pas présenté beaucoup d’autres caractéristiques techniques, mais Kinder Liu, CEO de la firme, a affirmé qu’il s’agirait d’une « tablette de divertissement mid-tier ».

Ainsi, la résolution serait de 2800 x 2000, identique à la tablette précédente de l’entreprise. Son design serait également très similaire, avec des contours arrondis et une grosse caméra placée au milieu de sa longueur. De même, elle connaîtra les mêmes fonctionnalités que sa grande soeur qui mise sur l’écosystème OnePlus. On pourra par exemple synchroniser leurs contenus, faire des copier/coller d’un appareil vers l’autre, et gérer les appels sur plusieurs machines OnePlus. La principale différence se situe au niveau des deux couleurs désormais présentes au dos de l’appareil. On trouve pour l’heure assez peu d’informations sur ce OnePlus Pad Go. Le compte OnePlus India X(ex Twitter) a cependant commencé le teasing d’un mystérieux appareil. On peut donc penser que l’appareil devrait faire surface assez rapidement en Inde, et nous fournir davantage d’informations.