À quelques jours de sa sortie, Payday 3 se sépare de Denuvo

Denuvo, le DRM supposé protéger les jeux des pirates, a bien mauvaise réputation auprès des joueurs. À tel point que les studios finissent souvent par le retirer quelques semaines, voire quelques mois après la sortie de leurs jeux. C’est donc de façon surprenante que Starbreeze a annoncé se séparer de ce système cinq jours avant la sortie du jeu.

« Salut les braqueurs, nous voulons vous informer que Denuvo n’est plus dans Payday 3« , peut-on ainsi lire sur la page Steam du jeu depuis vendredi dernier. En montrant patte blanche, l’entreprise espère sans doute redorer son blason auprès des joueurs. En effet, Payday 2 fut une expérience pour le moins mitigée. Multiplication de DLC à outrance, lootboxes avec bonus in-game non négligeables qui poussent aux microtransactions… De plus, on a découvert il y a quelques mois qu’il faudrait d’ores et déjà être connecté à un compte Starbreeze pour jouer. De quoi rendre Denuvo d’autant plus redondant. Et c’est sans évoquer à quel point cette « sécurité » supplémentaire a tendance à interférer avec les performances en jeu. Rendez-vous donc le 21 septembre pour des braquages sans DRM.