Les trois Tomb Raider originaux ont droit à leur remaster

C’est l’annonce que personne n’attendait, et qui est pourtant loin d’être insolite. Les trois premiers jeux Tomb Raider vont avoir droit à leur remake. À sa sortie en 1996, le titre avait proprement révolutionné le monde de la plateforme, en proposant de l’action et des énigmes qui ont marqué le passage à la 3D. Et malgré sa disponibilité sur PlayStation et Saturn, Lara Croft était alors pratiquement devenue la mascotte non-officielle de Sony.

Et si l’on appréciera sans aucun doute sauter et se creuser les méninges, il faut également constater que le combat, point faible de la série depuis le début, n’a vraiment pas bien vieilli. Fort heureusement, l’ambiance devrait suffire à elle seule à se remettre dans le bain. Et en parlant d’ambiance, les plus nostalgiques apprécieront sans doute la possibilité de pouvoir choisir le type de graphismes. Plutôt version remastered, ou celle où il est possible de compter les polygones ? Pas d’inquiétude, vous avez du temps pour réfléchir à la question. La compilation sera disponible dès le 14 février sur Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X/S. On se contentera en attendant du trailer publié pour l’occasion.