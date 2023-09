Dell met sa technologie au service de l’oncologie

Si l’IA a connu un véritable boom sur l’année passée, notamment avec le grand bruit qu’a fait ChatGPT, la bulle commence à se dégonfler par endroits. Mais cette technologie n’a pas dit son dernier mot, et demeure un outil surpuissant dans le traitement de l’information. C’est pourquoi l’Université de Limerick, Irlande, est entrée en partenariat avec Dell pour faire progresser les recherches sur le cancer.

Ce partenariat cible un type de cancer bien précis, le lymphome cutané à cellules B. Les chercheurs souhaitent s’occuper de l’intégralité du cycle des soins, depuis le diagnostic jusqu’aux traitements long-terme. Ils s’appuient pour ce faire sur une plateforme spécifique développée par Dell, basée sur des serveurs PowerEdge et des systèmes de sauvegarde maison. Grâce à ce dispositif, ils espèrent accélérer considérablement les tests de diagnostic via biomarqueur, mais aussi les traitements et le développement des thérapies au cas par cas, adaptées aux différentes tumeurs que l’on peut trouver.

Cette nouveauté devrait également permettre de mettre au point de nouvelles approches, comme l’étude du rôle du collagène dans le développement des cellules cancéreuses dans le corps ou le système nerveux.