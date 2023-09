Roblox arrive sur PlayStation en octobre

Roblox, le jeu qui met la créativité de ses utilisateurs au centre de l’expérience, a connu une véritable explosion de sa popularité ces dernières années. Rien d’étonnant alors lorsque Sony avait évoqué la semaine dernière son arrivée dans les semaines à venir. Et quelle meilleure occasion que le State of Play pour annoncer la date précise officiellement. Roblox arrive donc sur la console de Sony le 10 octobre.

On pourra donc jouer au jeu sandbox sur PS4 et PS5 -via la rétrocompatibilité- dès le mois prochain. Le support cross-platform est également de la partie, aussi les joueurs pourront retrouver leurs amis des autres supports comme mobile, PC ou Xbox. Sony s’est longtemps montré récalcitrant quant à l’arrivée du jeu sur ses plateformes. Et pour cause, les jeunes utilisateurs représentent une part non négligeable des 60 millions d’utilisateurs actifs du titre. Cependant, des documents affirmant le volte-face de l’entreprise avaient fait surface lors du procès l’opposant à Microsoft en ce qui concerne le rachat de Blizzard-Activision-King.

Quoi qu’il en soit, les plus créatifs d’entre vous seront sans doute ravis de pouvoir se lancer sur une console supplémentaire.