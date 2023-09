L’univers de Fables (Wolf Among Us) bascule dans le domaine public

Fables, série de comics réinterprétant une version sombre des contes de fées bien connus, a connu un gain de popularité conséquent grâce à l’adaptation en jeu vidéo Wolf Among Us. Alors que sa suite est en préparation, le créateur du comic vient de lâcher une bombe : il a basculé sa propriété intellectuelle dans le domaine public.

Bill Willingham, de son nom, vient en effet de faire cette annonce lors d’un communiqué de presse. Il aurait pris cette décision suite à une mésentente avec DC Comics, qui aurait « brisé leurs accords » depuis des années. L’auteur évoque par exemple les multiples tentatives de l’entreprise de mal interpréter volontairement les contrats afin de lui voler la licence Fables. Il profite cependant de l’occasion pour présenter sa vision des PI et leur gestion idéale selon lui. Le créateur avance par exemple que toute propriété intellectuelle devrait être « détenue par son créateur pour 20 ans, avant de basculer dans le domaine public. » Une vision très intéressante que vous pouvez retrouver détaillée ici.

On ne sait pas encore l’impact que cette nouvelle aura sur le développement de Wolf Among Us 2. Mais Telltale Games ayant payé la licence à DC Comics, les réactions ne devraient pas se faire attendre.