Spotify fera la promotion des artistes sur votre page d’accueil… s’ils paient

Spotify annonce Showcase, un nouveau système qui permet de faire la promotion de la musique ou d’un album d’un artiste sur la page d’accueil des utilisateurs… à condition que l’artiste paie.

Spotify lance Showcase

Showcase permet aux artistes de faire connaître leur musique à un plus grand nombre de personnes, qu’il s’agisse de morceaux récemment sortis ou de morceaux issus de leur catalogue. Ils peuvent créer plusieurs campagnes pour différents contenus et utiliser Spotlight pour promouvoir non seulement des singles, mais aussi des EP et des albums.

Ces recommandations sponsorisées apparaîtront sous différents titres — des informations succinctes à leur sujet destinées à attirer votre attention — fournis par Spotify, en fonction de ce que l’équipe de l’artiste choisit. Ils peuvent promouvoir leur musique en tant que « nouvelle musique » ou utiliser le titre « en tournée », s’ils sont sur la route et qu’ils veulent susciter plus d’intérêt.

En outre, les artistes peuvent choisir les personnes qu’ils souhaitent cibler et peuvent s’adresser à la fois aux fans actifs et aux anciens fans.

Spotify annonce que son système Showcase va être disponible dans 30 pays. Le service de streaming affirme également que les personnes qui voient les recommandations sponsorisées sont six fois plus susceptibles d’écouter la musique dont la promotion est faite.

Si vous écoutez en streaming une musique que vous avez vue grâce à une publicité Showcase, vous ne la reverrez pas pendant 28 jours. Après tout, les musiciens sont facturés au clic, à partir de 40 centimes.

Dans un premier temps, Spotify ne proposera Showcase qu’aux artistes ayant enregistré au moins 1 000 streams au cours des 28 derniers jours et dont le pays de facturation est fixé aux États-Unis. L’outil sera déployé dans l’onglet Campagnes pour les artistes éligibles aux États-Unis au cours des prochaines semaines, mais il est prévu d’en étendre l’accès au monde entier au fil du temps.