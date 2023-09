Star Wars : Lando avec Donald Glover sera finalement un film et non une série

Il y a du changement pour Lando, qui devait initialement être une série sur Lando Calrissian, personnage de Star Wars qui a fait ses débuts dans le film L’Empire contre-attaque. Ce sera finalement un film.

Il y avait déjà eu un changement en juillet, avec Disney et Lucasfilm qui ont choisi Donald Glover et son frère Stephen pour s’occuper du scénario, alors que la tâche avait au départ été confiée à Justin Simien. Il était toujours question d’une série il y a deux mois. Mais aujourd’hui, c’est annoncé pour être un film.

Stephen Glover a révélé l’information lors du podcast Pablo Torre Finds Out. « Ce n’est même pas une série (…) l’idée actuelle est de faire un film. En ce moment, à cause de la grève [des scénaristes], c’est un peu comme le téléphone arabe », a-t-il déclaré.

Donald Glover connaît le personnage de Lando Calrissian puisqu’il a incarné une version jeune dans le film Solo : A Star Wars Story sorti en 2018. L’idée avec le nouveau film (et non plus la série) est d’explorer un peu plus le personnage qui a été aux côtés de Luke Skywalker, Han Solo et la Princesse Leia.

L’annonce du projet remonte à 2020. Il n’y a eu aucune nouvelle information depuis, au point où certains se demandaient si c’était toujours d’actualité. Et comme nous pouvons le voir, c’est bel et bien en cours. Il n’y a par contre aucune date de sortie.