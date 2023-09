Marvel’s Spiderman 2 : un nouveau trailer de gameplay et quelques infos supplémentaires

Cette fois, Insomniac Games a remis les compteurs dans le bon ordre. La nouvelle présentation de Marvel’s Spiderman 2 lors du State of Play d’hier soir a montré cette fois de nettes évolutions par rapport à l’opus précédent, à commencer par la taille de la zone de jeu, deux fois plus grande et surtout, grouillante de « vie ». On apprend aussi qu’il sera possible de basculer quasi instantanément entre Spidey et son double symbiote, une rapidité que Sony met bien entendu sur le compte du SSD magique de la PS5. Marketing quand tu nous tient…



Les POI (quêtes FEDEX ?) seront très nombreux dans ce New-York virtuel, un syndrome de l‘open world qui on l’espère ne se fera pas au détriment de la qualité de l’écriture. Insomniac Games annonce aussi 65 nouveaux costumes tirés des comics, films et de design originaux, et les deux Spidey bénéficieront d’une myriade de nouveaux coups ou de modes d’infiltration, ce qui donne encore plus l’impression que ce Marvel’s Spiderman 2 se rapproche dans ses possibilités de son grand inspirateur, soit la trilogie des Batman Arkham (inspiration qu’Insomniac Games avait d’ailleurs reconnu). Marvel’s Spider-Man 2 sera disponible le 20 octobre 2023, exclusivement sur PS5.