C’était prévisible : après l’énorme succès de la saison 1, One Piece va donc rempiler pour une seconde saison. Netflix et Eiichiro Oda ont confirmé la bonne nouvelle dans la soirée d’hier. En tête des audiences dans 93 pays et avec 37,8 millions de visionnages en à peine deux semaines, la série One Piece a dépassé la saison 4 de Stranger Things ou la première saison de Mercredi, ce qui en dit long sur la bonne réception des fans du manga.

Ce succès, on le doit aussi sans doute au mangaka Eiichiro Oda, dont la participation au projet a permis de limiter la casse et de faire de ce One Piece une adaptation au moins regardable (contrairement à la purge Cow-Boy Bebop, entre autres). Tout n’est pas parfait loin de là (les critiques sont d’ailleurs assez partagées), mais la série évite l’humiliation d’être confrontée à un barrage unanime de critiques. La saison 2 nous permettra donc de retrouver Luffy (Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu Arata), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Gibson) ou bien encore Sanji (Taz Skylar) pour des aventures encore plus trépidantes. Aucune date de sortie n’a encore été confirmée.