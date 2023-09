Les données de clients Free ont été piratées : l’opérateur tente de rassurer

Les données de clients Free sont en vente sur un forum fréquenté par des hackers, comme le relève Zataz. Mais l’opérateur tient à rassurer les clients : il n’est pas question du vol de millions de clients comme cela a été annoncé initialement.

« Ce qui a été publié correspond à des infos liées à un incident identifié au mois d’août par nos systèmes de surveillance », a indiqué une porte-parole de Free à l’AFP. Mais selon l’entreprise, il ne s’agit pas de 14 millions de clients, comme affirmé par le pirate qui cherche à vendre ces informations personnelles (nom, prénom, adresse postale, e-mail, numéro de téléphone), mais de « quelques fiches d’abonnés » toutes situées dans les 18e et 19e arrondissements parisiens.

Free évoque un accès salarié qui a été compromis par un hacker et affirme avoir déposé plainte. L’opérateur a signalé l’incident auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et affirme avoir prévenu ses abonnés.

La base de données en vente sur le forum fréquenté par les hackers est disponible pour quelques centaines d’euros. Le pirate propose deux échantillons avec les données de 1 000 clients d’un côté et de 3 000 dans l’autre. Des vérifications ont été faites par Zataz et plusieurs clients présents dans la base de données ont confirmé être ou avoir été des clients de Free.

Les données piratées sont généralement utilisées par d’autres pirates pour des arnaques reposant sur l’usurpation d’identité, ou pour gagner la confiance de leurs cibles en leur envoyant des e-mails de phishing (hameçonnage) personnalisés. Attention donc si vous êtes un client de Free.