Mobile : Honor retourne sur le marché indien

Honor, l’un des principaux fabricants chinois de smartphones, est de retour sur le marché indien avec son dernier flagship, l’Honor 90. Cette annonce marque le retour de l’entreprise sur le deuxième marché mondial mobile après une interruption de plus de trois ans. L’ Honor 90, qui est déjà commercialisé à l’international, sera donc bientôt disponible en Inde, alors pourtant que le départ du fabricant semblait définitif : Honor avait en effet retiré ses opérations locales en Inde suite à la vente de sa marque à Shenzhen Zhixin New Information Technology, une entreprise contrôlée par le gouvernement chinois, au mois de novembre 2020.

L’Honor 90

Mais voilà, Honor n’a pas complètement quitté le marché indien : le fabricant il s’est associé à PSAV Global pour distribuer et fournir un support après-vente pour ses appareils. Pour les smartphones, PSAV Global collabore avec HTech, qui prévoit d’investir plus de 120 millions de dollars afin de transférer la technologie de Honor Global vers l’Inde et atteindre ainsi une part de marché de 5 %.

Le retour d’Honor sur le marché indien intervient à un moment où le marché mobile est confronté à un ralentissement de la demande mondiale, un ralentissement qui se constate aussi en Inde (mais dans une moindre mesure que dans le reste du monde).Compte tenu de la nature hautement compétitive du marché indien, Honor se concentrera probablement sur la différenciation, le marketing, la gestion des canaux ainsi que la tarification pour tenter de percer.