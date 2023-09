Huawei Watch GT4 : des clichés de la smartwatch en fuite sur la toile

Demain 14 septembre, Huawei dévoilera à Barcelone (et oui…) sa nouvelle génération de smartwatchs haut de gamme, la Huawei Watch GT4, et par le plus grand des hasards, des clichés de la toquante sont arrivés chez WinFuture. Cette probable « fausse fuite » (et probablement aussi vrai coup marketing) permet à Huawei de faire parler de son accessoire quelques heures à peine après la présentation des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Du côté des spécifications, on ne sait pas grand chose si ce n’est que l’accessoire embarquera une puce Bluetooth 5.2 et le système d’exploitation HarmonyOS 4.

La Watch GT 4 affiche un design de boitier de montre d’horlogerie traditionnelle. A gauche le modèle 41 mm, à droite le modèle 46 mm

L’interface d’HarmonyOS4 est plutôt chargée en informations

En haut, le modèle 46 mm et son look plus sport, en bas le modèle 41 mm coloris or

Deux modèles de Watch GT4 seront proposés, différenciés par la taille du boitier (soit 41 millimètres et 46 millimètres). Ces deux modèles seraient aussi déclinés en 9 variantes de combinaisons boitier-bracelet. Les tarifs démarreraient à 299 euros (avec bracelet en tissu ou plastique), et jusqu’à 399 euros pour le modèle doté de bracelet en acier inoxydable.