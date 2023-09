Sir Ian Wilmut, pionnier du clonage animal, est décédé de la maladie de Parkinson

Son nom est inséparable de l’une des avancées scientifiques les plus controversée de l’histoire : le britannique Sir Ian Wilmut, à qui l’on doit la célèbre brebis-clone Dolly, est mort ce mardi 12 septembre des suites de la maladie de Parkinson. En 1996, Sir Ian Wilmut et Keith Campbell dirigeaient un groupe de recherche qui a permis la naissance de la brebis Dolly, premier animal cloné grâce à du matériel scientifique sans aucun recours à des cellules de la lignée germinale (les deux animaux parents), et uniquement en prenant comme matériau biologique un noyau de cellule somatique rempli d’ADN (noyau issu lui-même d’une glande mammaire d’une brebis baptisée Geniees). Du vrai clonage en somme, comme dans les films de S.F.

Cette expérience emblématique de la science moderne a bien failli échouer : sur les 277 cellules-œufs de départ et les 30 embryons issus de cette fusion étrange, un seul embryon est finalement arrivé à terme pour donner naissance à Dolly. Le clone Dolly a suscité un nombre incroyable de réactions et d’articles, une polémique autant scientifique qu’éthique qui n’a pas encore été tranchée à ce jour. Conscient des risques de dérapage dystopique, Sir Ian Wilmut s’était prononcé lui-même contre le clonage des êtres humains.