Intel présente le Thunderbolt 5, deux à trois fois plus rapide que le Thunderbolt 4

Le Thunderbolt 5 fait son entrée et c’est peu dire que cette nouvelle mouture de la norme apporte nettement plus de nouveautés par rapport à son prédécesseur que lors du passage du Thunderbolt 3 au Thunderbolt 4. La différence la plus marquante, c’est bien sûr le gros gain en débit avec une bande passante bidirectionnelle de 80 Gb/s et un mode asymétrique – une nouveauté là aussi – encore plus élevé (120 Gb/s dans un sens et 40 Gb/s dans l’autre), et ce grâce à la technologie Bandwidth Boost. Le Thunderbolt 5 est donc 6 fois plus rapide que l’USB 4 ! La bande passante pour les données est désormais de 64 Gb/s (4 lignes PCI-Express 4.0) soit le double du Thunderbolt 4, et passe à 40 Gb/s max lors de l’écriture sur SSD externe.

Autre atout de la nouvelle norme, sa compatibilité largement étendue puisque le DisplayPort 2.1, l’USB v4, l’USB 3.2 Gen 2×2 et le PCIe Gen4 sont pris en charge. Le contrôleur Barlow Ridge sera disponible en 2024, et ne devrait pas concerner les appareils Apple (qui a son propre contrôleur). Enfin, les câbles Thunderbolt 5 auront une prise USB-C, tout comme la norme précédente. Le Thunderbolt 5 devrait être proposé en 2024 sur des PC sous architecture Meteor Lake, mais aussi avec les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces qui embarqueront une puce Apple Silicon M3.