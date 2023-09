Forza Motorsport : 18 minutes de gameplay qui en mettent plein la vue

A peine Starfield sorti du bois (ou plutôt des anneaux de Saturne) que Forza Motorsport montre déjà les bouts de sa gomme. Turn 10 nous dévoile 18 minutes de gameplay de cette nouvelle mouture, et c’est peu dire que les améliorations graphiques sautent aux yeux. Les environnements des circuits sont hyper réalistes, les effets d’éclairage aussi, sans oublier le ray tracing sur les véhicules, affiché cette fois en temps réel lors des courses ! Cette longue séquence nous dévoile aussi les trois premiers circuits du jeu, soit Maple Valley, Hakone et l’inédit Grand Oak Raceway.

Turn 10 passe ainsi en revue le tutoriel, des éléments de customisation du pilote, et présente aussi le nouveau mode solo, la Builder’s Cup. Les modélisations de la Chevrolet Corvette E-Ray 2024 et de la Cadillac V-Series.R 2023 sont vraiment parfaites et que dire des effets météo ou du bruit des moteurs, là encore d’un réalisme saisissant ! Cela s’annonce plus que bien donc, et on devrait être tout à fait rassuré le 10 octobre prochain, date du lancement du jeu sur Xbox Series, PC et bien sûr dans le Game Pass. A noter qu’à l’instar de Starfield, les joueurs qui ont précommandé l’édition premium pourront jouer à Forza Motorsport avec 5 petits jours d’avance…