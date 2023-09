WhatsApp prépare l’interopérabilité pour accueillir les messageries tierces

WhatsApp se prépare au support de l’interopérabilité des messageries, au point qu’une nouvelle bêta de son application Android dispose déjà d’un espace dédié.

Selon WABetainfo, la version 2.23.19.8 de la bêta de WhatsApp sur Andrpod montre une nouvelle section « Discussions tierces ». Cependant, cette partie de l’application n’est actuellement pas fonctionnelle. Il s’agit très certainement d’un espace réservé pour l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’applications de messagerie similaires d’envoyer des messages aux utilisateurs de WhatsApp.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.19.8: what's new?

WhatsApp is working on complying with new EU regulations by developing support for chat interoperability, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/XI6zMoOD5P pic.twitter.com/Jpd9Leh2Ki

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2023