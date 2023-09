Meta veut que son IA soit du niveau de GPT-4

La course à l’IA se poursuit de plus belle. Selon des sources bien informées du Wall Street Journal, Meta travaille activement sur des puces dédiées à l’IA et étend son infrastructure de centre de données afin développer un chatbot plus avancé, l’objectif étant de rivaliser avec le GPT-4 d’OpenAI. L’entreprise de Mark Zuckerberg a l’intention de commencer l’entrainement de ce grand modèle de langage au début de l’an prochain 2024. A noter que les entreprises pourront créer des outils logiciels capables de s’interfacer avec cette IA de dernière génération.

Meta a commandé un gros stock de puces Nvidia H100 et a renforcé son infrastructure afin de réduire sa dépendance à l’égard de la plate-forme cloud Azure de Microsoft (utilisée pour la formation des chatbots). Plus tôt cette année, Meta a composé une équipe pour accélérer le développement d’outils d’IA capables d’imiter les expressions humaines. Cet objectif s’aligne sur les travaux antérieurs de Meta sur les fonctionnalités d’IA générative. En juin de cette année, plusieurs fuites indiquaient que Meta travaillait sur un chatbot Instagram doté de 30 personnalités (ressemblant aux «personas» de l’IA que Meta devrait lancer prochainement).

Les difficultés se sont accumulées, notamment le turn over des chercheurs en IA en raison de l’allocation des ressources entre plusieurs projets de grands modèles de langage (LLM). L’entreprise est aussi confrontée à une concurrence redoutable dans le secteur de l’IA générative, Apple investissant massivement dans son modèle d’IA « Ajax », Amazon poursuit des projets d’IA générative pour Alexa, tandis que Google et Microsoft intègrent l’IA dans leurs outils de productivité.