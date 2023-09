Stalker 2 : un incendie a partiellement détruit les locaux du studio GSC Game World

Les petits gars de GSC Game World n’ont clairement pas la main chaude. Déjà obligé de fuir l’Ukraine suite à l’invasion des forces militaires russes, voilà que GSC Game World est frappé par une autre déconvenue de taille : un incendie s’est déclaré dans les nouveaux locaux du studio situés à Prague (République Tchèque). Personne n’a heureusement été blessé, mais un étage complet, celui qui abritait les serveurs de sauvegarde, a été presqu’entièrement détruit par les flammes. Les travaux de réfection seraient déjà évalués à 61 000 euros.

« Nous avons déjà vu pire. Tout ira bien » déclare Mol1t, le community manager de GSC World, laissant entendre que les mois de développement passées sur Stalker 2 ne sont pas partis en fumée. GSC Game World a beau accumuler les avanies de toutes sortes, la résilience du studio semble être plus forte que tout. Rien ne semble en effet résister à la pugnacité de GSC : il faut croire que ni la guerre, ni les hackers russes, ni même encore un incendie n’empêcheront Stalker 2 de sortir sur PC, Xbox Series et day one dans la Game Pass durant le premier trimestre 2024.