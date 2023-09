Tokyo Game Show : une date et la liste des participants (dont Microsoft et Sega)

Le Tokyo Game Show (TGS), l’un des tous derniers gros salons de JV de l’année, ouvrira ses portes du 21 au 24 septembre prochains. Ce sera l’occasion pour nombre d’acteurs majeurs de l’industrie de dévoiler leurs titres à venir, et ce au coeur d’une année 2023 absolument exceptionnelle en terme de qualité (Zelda TOTK, Starfield, Baldur’s Gate 3, Spiderman 2, Alan Wake 2, Forza Motorsport). Dans ce contexte, il faudra faire très fort pour nous en mettre plein les yeux.

On connait aussi la liste des participants, et il y a quelques surprises au menu puisqu’on n’y voit pas le nom de Sony, pourtant sur ses propres terres. En revanche, Microsoft Corporation Japan, 505 Games, SEGA/ALTUS, KOEI TECMO GAMES, CAPCOM, HoYoverse, ainsi que Square Enix disposeront d’un stand sur le salon. Microsoft continue donc sa tentative de séduction du marché japonais afin d’effacer l’énorme échec de la Xbox One. Ce n’est pas gagné, mais l’effort est appréciable. On note aussi que pour la première fois, le TGS sera diffusé en direct live dans un format VR (Tokyo Game Show VR).