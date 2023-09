Windows Update va arrêter de mettre à jour votre imprimante

Depuis des années maintenant, Windows Update est en mesure de mettre à jour le pilote de votre imprimante. Microsoft annonce toutefois que cela va prendre fin, obligeant les fabricants à faire des ajustements.

Microsoft souhaite que les fabricants d’imprimantes utilisent un pilote d’imprimante standardisé pour la connectivité et des applications d’assistance à l’impression pour les fonctionnalités. Ces applications UWP (Universal Windows Platform) sont distribuées via le Microsoft Store et peuvent être installées automatiquement si une imprimante prise en charge est découverte.

Le pilote d’imprimante par défaut est Microsoft IPP Class Driver, fournit « un support de boîte de réception pour les périphériques d’impression conformes à Mopria sur les interfaces réseau et USB ». L’Alliance Mopria a été créée en 2013 par Canon, HP, Samsung et Xerox dans le but de créer des normes et des solutions universelles pour la numérisation et l’impression. Les membres actuels comprennent, outre les quatre membres fondateurs, Brother, Epson, Qualcomm, Microsoft, Lexmark, Kyocera, Adobe et plusieurs autres.

Microsoft va donc cesser de mettre à jour votre imprimante via Windows Update. Voici le calendrier des changements :

Septembre 2023 : annonce initiale de la fin des pilotes d’imprimante tiers via Windows Update.

2025 : les fabricants ne peuvent plus publier de nouveaux pilotes d’imprimante via Windows Update. Les pilotes d’imprimante existants peuvent encore être mis à jour.

2026 : Microsoft modifie l’ordre de classement des pilotes d’imprimante pour privilégier les pilotes standardisés.

2027 : les pilotes d’imprimante tiers ne peuvent plus être mis à jour via Windows Update. La seule exception à cette règle concerne les mises à jour qui traitent des problèmes de sécurité.

Les fabricants peuvent continuer à créer et à distribuer des pilotes indépendamment de Windows Update. Cela signifie également que les anciennes imprimantes continuent à être prises en charge, à condition qu’un pilote soit disponible pour l’appareil.