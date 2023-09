Samsung met fin aux mises à jour pour les Galaxy Note 10 et Note 10+

C’est la fin pour les Galaxy Note 10 et Note 10+, Samsung a décidé de ne plus proposer de mises à jour. Les utilisateurs ont récemment reçu la dernière en date.

Les Galaxy Note 10 et Note 10+ ont vu le jour en août 2019 et ont agi comme un changement assez important pour la gamme. Le Galaxy Note 10 a divisé la gamme en deux variantes, l’une étant un niveau légèrement plus abordable et l’autre étant un appareil plus coûteux qui correspondait aux Note précédents. Dans les deux cas, cependant, la gamme Note 10 a été la première à abandonner des fonctionnalités de longue date telles que le logement pour carte microSD.

Samsung a proposé les deux smartphones avec Android 9. Il y a ensuite eu Android 10, 11 et 12. Le constructeur a par la suite proposé plusieurs mises à jour de sécurité, mais n’a pas rendu disponible Android 13 pour ses utilisateurs.

Ceux qui ont encore un Galaxy Note 10 ou Note 10+ peuvent toujours l’utiliser, les téléphones ne vont pas soudainement cesser de fonctionner. Mais il est bon de noter qu’ils n’ont plus de mises à jour de sécurité.

Il y a donc eu quatre ans de mises à jour. Samsung est passé sur cinq ans de mises à jour à partir de 2022, mais les propriétaires de Galaxy Note 10 n’y ont pas le droit au vu de la date de sortie.