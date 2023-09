X : ne dites plus « tweet », mais « post »

Elon Musk veut effacer jusqu’à la dernière trace de Twitter. Les nouveaux CGU du réseau social X, qui seront effectifs à la date du 29 septembre prochain éliminent presqu’entièrement l’héritage de Twitter. « Presque », car l’on retrouve encore Twitter dans quelques urls comme le site dédié aux développeurs (https://developer.x.com/en/docs/twitter-for-websites) et il est notable que X.com redirige toujours vers twitter.com. Les CGU ne font plus mention aussi de Periscope, l’app de streaming live qui avait été débranchée en 2021. Cette refonte de la société autour du X tout puissant passe aussi par un nouveau vocabulaire. Les CGU ne font ainsi plus mention de « tweets » ou de « retweets », ces termes ayant été remplacés par « post » ou « repost ». Nous voila bien…

Plus étonnante encore, cette mention assez étrange qui stipule qu’en tant qu’utilisateur de X, « et dans les limites permises par la loi, vous renoncez également au droit de participer en tant que demandeur ou membre du groupe à tout prétendu recours collectif, action collective ou procédure d’action représentative ». Il n’est pas du tout acquis que tout ceci soit légal… Pour rappel, l’activation des nouveaux CGU s’accompagnera aussi de nouvelles règles sur l’usage des données des utilisateurs. A rebours de la tendance actuelle, X collectera encore plus de données sur l’utilisateur, y compris des datas biométriques ou l’historique professionnel par exemple. La Commission Européenne devrait adorer…