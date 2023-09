Google Chrome change son interface pour ses 15 ans

Chrome fête son 15e anniversaire. En effet, le navigateur a été disponible en bêta sur Windows XP le 2 septembre 2008. Aujourd’hui, Google annonce profiter de l’anniversaire pour revoir l’interface de son navigateur Internet.

Le changement de design pour Chrome se traduit par la mise en place de Material You, le langage visuel de Google. Le groupe indique :

Sur la base de notre langage visuel Material You, nous avons rafraîchi les icônes de Chrome en mettant l’accent sur la lisibilité et créé de nouvelles palettes de couleurs qui s’harmonisent mieux avec vos onglets et votre barre d’outils. Ces nouveaux thèmes et ces couleurs distinctes peuvent vous aider à distinguer d’un coup d’œil les différents profils, comme vos comptes professionnels et personnels. Nous avons également amélioré l’intégration avec les systèmes d’exploitation afin que vos préférences Chrome puissent facilement s’adapter aux paramètres du système d’exploitation, comme les modes sombre et clair.