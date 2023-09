Google tease son prochain Pixel 8 Pro boosté à l’IA ainsi que la Pixel Watch 2 et les Pixel Buds Pro

Le Pixel 8 Pro sera dévoilé le 4 octobre prochain, et Google compte bien rappeler qu’il y aura un autre smartphone star dont il faudra parler après la présentation des iPhone 15 d’Apple. Dans un teaser baptisé “The W8 is Almost Over” (« L’attente est presque terminée », jeu de mot avec « wait » et « eight »), le logo Google tournoie avant de laisser la place à un chiffre 8… dont la palette de couleurs est celle des IA génératives de Google utilisées dans les outils SGE, Help Me Write, etc. Du reste, on sait déjà que le Pixel 8 Pro embarquera une version du Tensor Core de Google justement orientée vers les travaux d’IA.



Le teaser se termine par une très courte séquence qui dévoile le smartphone lui-même dans le coloris « porcelaine », une séquence accompagnée de la mention « Précommandes disponibles le 4 octobre ». On aperçoit ensuite durant un moment encore plus bref ce qui semble bien être la Pixel Watch 2, sachant que le design dévoilé est quasi identique à celui du premier modèle de smartwatch, hormis la couronne rotative qui arbore des formes plus rondes et un bouton peut-être un peu moins épais. Enfin, c’est au tour du Pixel Buds Pro de se dévoiler (toujours dans le coloris porcelaine) avec pour finir une dernière vision du Pixel 8 Pro. La keynote du 4 octobre dévoilera donc trois produits distincts, le Pixel 8 Pro, la Pixel Watch 2 et les Pixel Buds Pro.