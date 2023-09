Honda annonce que ses VE pourront utiliser les bornes Supercharger de Tesla

Honda vient de confirmé que ses VE pourront bientôt utiliser les bornes de recharge de Tesla,. Pour rappel, au mois de novembre dernier, Tesla a fait de son système de charge NACS une norme ouverte. L’annonce d’une compatibilité avec le port NACS avait été faite au mois d’août et il n’aura donc pas fallu beaucoup de temps à Honda pour réaliser sa promesse. Le fabricant asiatique est un grand défenseur des normes « universelles » autour de l’EV, au point que le constructeur s’est engagé dans une coentreprise avec d’autres constructeurs automobiles dontBMW, GM, Kya, Hyundai, Mercedes-Benz et Stellantis, afin de construire un réseau de recharge haute tension à travers toute l’Amérique du Nord.

Les modèles Honda commercialisés d’ici 2025 disposeront de ports CCS, et ces derniers seront compatibles avec le système NCAS via un adaptateur. Honda précise que ce même adaptateur permettra à ses clients de recharger leur véhicule sur les bornes Superchargers de Tesla. Ford, GM, Rivian, Volvo et Mercedes-Benz. ont déjà adopté la norme NACS, et Volkswagen serait sur le point d’accepter la norme.