Le Garçon et le Héron : enfin un trailer pour le dernier film d’Hayao Miyazaki

Il s’agit sans doute de l’ultime film du monumental Hayao Miyazaki, fondateur du studio Ghibli et créateur de quelques uns des plus beaux films d’animation de ces dernières décennies (Porco Rosso, Le Château dans le Ciel, Princesse Mononoké, etc.). Déjà diffusé depuis quelques mois dans les salles japonaises, Le Garçon et le Héron a enfin droiot à un premier trailer… et c’est un véritable enchantement, une claque visuelle qui prouve que le maitre Miyazaki n’a rien perdu de son inventivité et de son imagination. Jusqu’ici, le studio Ghibli s’était refusé à diffuser la moindre séquence de son chef d’oeuvre… avant finalement de se conformer à une certaine logique marketing pour le lancement du film à l’international.

L’action du film se déroule durant la seconde guerre mondiale. Un jeune garçon nommé Mahito quitte Tokyo avec son père et s’installe à la campagne après la mort tragique de sa mère dans un incendie. Là, Mahito fait la rencontre d’un majestueux Héron cendré qui va l’introduire dans un univers fantastique qu’il n’imaginait pas. Le Garçon et le Héron sortira en salles le 1er novembre prochain.