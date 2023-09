Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo ne prévoit pas de DLC… pour l’instant

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom connaît un réel succès sur Nintendo Switch, mais les joueurs ne doivent pas s’attendre à un DLC. En effet, Eiji Aonuma, le producteur des jeux Zelda, annonce qu’un contenu additionnel n’est pas prévu… pour l’instant du moins.

C’est lors d’une interview avec Famitsu qu’Eiji Aonuma a annoncé qu’un DLC pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n’était pas à l’ordre du jour :

Pour l’instant, nous ne prévoyons pas de contenu supplémentaire. Nous avons l’impression d’avoir déjà exploré et épuisé toutes les possibilités de jeu de ce monde. Au départ, si nous avons décidé de développer une suite, c’est parce que nous pensions qu’il y avait encore de la valeur à expérimenter de nouveaux modes de jeu dans cet Hyrule particulier. Si, à l’avenir, nous trouvons une raison convaincante, nous pourrons revisiter ce monde une fois de plus. Qu’il s’agisse d’une nouvelle suite ou d’un titre entièrement nouveau, je pense que le prochain jeu offrira une expérience totalement inédite. J’espère que vous l’attendrez avec impatience.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Breath of the Wild a eu le droit à un pass d’extension avec deux DLC. Le premier a ajouté le nouveau défi des Épreuves de l’épée, le mode Expert et une nouvelle fonctionnalité pour la carte du jeu. Le second a inclus l’Ode aux Prodiges, neuf pièces d’équipement trouvables lors de la chasse au trésor, et licou et selle archéonique.