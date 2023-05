Tears of the Kingdom : 10 millions de ventes au lancement, un record pour les jeux Zelda

C’est un véritable carton pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, avec Nintendo qui annonce avoir vendu plus de 10 millions d’exemplaires lors des trois premiers jours. Il s’agit du meilleur démarrage dans l’histoire de la série.

Record pour le nouveau Zelda

Dans un communiqué, Nintendo dit que le jeu a enregistré plus de quatre millions de ventes en Amérique. Le groupe ne donne pas d’information sur les autres pays, mais quelques informations ont déjà été données grâce aux revendeurs. En France par exemple, il y a 500 000 ventes lors de la première semaine. Cela concerne uniquement les ventes physiques, celles sur le Nintendo eShop ne sont pas connues. Du côté du Royaume-Uni, ce fut 200 000 ventes. Et pour le Japon, ce sont 2,24 millions d’exemplaires.

Qu’en est-il de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, à savoir le prédécesseur ? Il a enregistré 29,81 millions de ventes depuis sa sortie. Tears of the Kingdom est déjà à un tiers en l’espace de trois jours seulement. Qui plus est, Breath of the Wild était sorti sur Switch et Wii U, là où la suite est uniquement sur Switch.

En trois jours, The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde, marquant ainsi le meilleur démarrage dans l'histoire de la série.

Merci à toutes celles et ceux qui accompagnent Link dans sa nouvelle aventure ! pic.twitter.com/2x07UcYjX4 — Nintendo France (@NintendoFrance) May 17, 2023

« De nombreux joueurs reviennent à Hyrule avec tous ses nouveaux mystères et possibilités, et avec le lancement record de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch, nous sommes impatients de voir ce qu’ils vont créer dans le jeu et les histoires qu’ils partageront ensuite », a déclaré Devon Pritchard, vice-président exécutif des ventes, du marketing et de la communication de Nintendo Amérique. « Nous sommes reconnaissants envers tous nos fans qui ont montré leur passion pour The Legend of Zelda au fil des ans, et ces chiffres de vente pour le dernier volet continuent de montrer la forte dynamique de la franchise et de la Nintendo Switch cette année ».

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est disponible à l’achat sur Amazon et la Fnac.