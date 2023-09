Starfield : l’accès anticipé est un énorme succès avec plus de 2 millions de joueurs

Starfield est disponible dès aujourd’hui pour tous les propriétaires d’une Xbox Series, d’un PC ou pour les abonnés au Xbox/PC Game Pass. Le RPG spatial de Bethesda était toutefois déjà disponible depuis plus d’une semaine en accès anticipé pour ceux qui avaient précommandé la version premium du jeu ou bien encore pour les abonnés au Game Pass qui avaient acheté le pack premium à 35 euros. Quelques heures seulement après l’ouverture de l’accès anticipé, plus de 250 000 joueurs se pressaient sur la version Steam du jeu. Une semaine plus tard, les chiffres donnent le tournis si l’on en croit PlayTracker, qui révèle que largement plus d’un million de joueurs ont joué à la Premium Edition de Starfield sur Xbox, et que plus d’un million de joueurs encore y ont joué sur Steam !

Ces chiffres prouvent en tout cas que les tests les plus mitigés sur le jeu (dont un certain nombre tout de même un peu louches au vu des arguments déployés) n’ont pas réussi à ternir l’intérêt que les joueurs portent au titre de Bethesda. Certes, Starfield propose un gameplay très peu modernisé (c’est peu de le dire)… mais comme bon nombre de AAA récents finalement ; après tout, FF XVI se trimballe lui aussi des mécaniques de jeu plus que datées par exemple (et perd le sel des FF, soit les combats au tour par tour), et un Horizon Forbidden West semble tout de même bien poussiéreux dans le genre open world face au révolutionnaire Zelda BotW et sa suite… Mais comme un jeu est souvent plus que la somme de ses parties (bonnes ou mauvaises), et que l’objectif n’est pas forcément de réinventer la roue du gameplay, est-ce si grave au final ? Gageons en tout cas que la disponibilité de Starfield ce mercredi 6 septembre devrait encore faire progresser la popularité du titre.