Stray : du jeu vidéo au film d’animation

Stray, le titre AA du studio français BlueTwelve Studio, permet au joueur de diriger les pas d’un petit chat roux dans une ville futuriste et remplie de robots humanoïdes. Ultra classique en terme de gameplay, Stray a surtout pour lui une direction artistique absolument superbe et extrêmement maitrisée qui en fait sans nul doute l’un des plus beaux jeux sortis en 2022, un atout qui avait rapidement tapé dans l’œil de l’éditeur Annapurna Interactive et qui avait permis au titre de glaner le Game Awards du meilleur jeu indé de l’année.

Et voilà donc qu’Annapurna nous annonce que Stray va bénéficier d’une adaptation…en film d’animation ! La division Annapurna Animation de l’éditeur sera en charge de cette adaptation, comme cela avait déjà été le cas pour l’adaptation du graphic novel Nimona par N.D Stevenson. Robert Baird, le co-directeur de l’animation chez Annapurna Animation, explique pourquoi il croit fermement au projet : « C’est un jeu à propos de ce qui fait de nous des humains, mais il n’y a pas d’humain demain. C’est une ‘buddy comedy’ entre un chat et un robot, il y a une dynamique si amusante” déclare Baird, qui ajoute :« Je pense que c’est l’une des raisons pour laquelle le jeu était si populaire. On découvre le monde du point de vue d’un adorable chat. Comment ont-ils réussi à faire cela, et comment allons-nous réussir à faire cela dans le film ? Nous allons-y arriver (…) nous savons ce qu’est l’essence du jeu et la clé pour raconter cette histoire.”

A noter qu’outre ce projet d’adaptation, Annapurna plancherait sur deux autres projets encore non officialisés dont un dirigé Chris Wedge, le créateur de l’’Âge de Glace (dont le premier opus reste un chef d’oeuvre du film d’animation). Stray, le jeu, est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.