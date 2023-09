Chicken Run 2 : une bande-annonce pour la suite du célèbre film d’animation

Chicken Run 2, qui a pour titre La menace nuggets, se dévoile aujourd’hui avec une première bande-annonce. Le film, qui sortira sur Netflix en décembre, marquera ainsi le retour des célèbres poulets et poules qui ont fait leurs débuts en 2000.

Après avoir réussi, à ses risques et périls, à fuir la ferme de Tweedy, Ginger a enfin réalisé son rêve : elle vit désormais sur une île paisible, avec ses proches, loin des dangers du monde des humains. Lorsque Rocky et elle donnent naissance à une petite Molly, Ginger est comblée de bonheur. Mais sur le continent, les poulets doivent affronter une nouvelle menace. Pour Ginger et son équipe, il n’y a pas une seconde à perdre : il faut tout faire pour sauver leurs congénères, même s’ils risquent d’y perdre des plumes… et leur liberté si durement conquise…

La bande-annonce donne aux fans un premier aperçu des défis que devront relever Ginger et Rocky dans leur lutte contre l’opération maléfique de Madame Tweedy.

« On dit qu’un film est aussi bon que son méchant et la némésis de Ginger, Madame Tweedy, est l’une des plus grandes de tous les temps », a déclaré Sam Fell, le réalisateur du nouveau film. « Aujourd’hui, elle veut prendre sa revanche à l’échelle industrielle sur toute l’humanité des poulets avec La menace nuggets ».

La date de sortie pour Chicken Run: La menace nuggets est le 15 décembre 2023 sur Netflix.