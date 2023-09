La Chine investirait 41 milliards de dollars dans son industrie du processeur

Malgré les efforts continus des États-Unis pour restreindre la production chinoise de semi-conducteurs, la Chine prend des mesures pour renforcer son industrie des puces électroniques en lançant un nouveau fonds de financement. Cette initiative soutenue par Pékin est le troisième investissement majeur du Fonds d’investissement pour l’industrie des circuits intégrés de Chine. L’objectif consiste cette fois à lever 300 milliards de yuans (environ 41 milliards de dollars) pour la conception et la fabrication de nouveaux processeurs (entre autres). Les deux fonds précédents en 2014 et 2019 avaient levé respectivement 138,7 milliards de yuans (19 milliards de dollars) et 200 milliards de yuans (27 milliards de dollars).

Environ 60 milliards de yuans (8 milliards de dollars) de ce nouveau fonds devraient provenir directement du ministère chinois des Finances, les autres contributeurs n’ayant pas encore été divulgués. Les bailleurs de fonds précédents comprenaient China Telecom et China National Tobacco Corporation. Le fonds se concentrera en grande partie sur le développement d’outils et d’infrastructures pour la fabrication de puces.

Cette annonce intervient peu de temps après que le géant chinois Huawei a dévoilé son dernier smartphone, le Mate 60 Pro, doté d’un processeur, le Kirin 9000s, conçu et produit entièrement en Chine. Huawei a collaboré avec le fabricant de puces Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) afin de mettre au point cette nouvelle génération de puces. Le Kirin 9000s est gravé en 7nm, ce qui ne l’empêcherait pas d’être particulièrement compétitif face aux poids lourds du marché (Qualcomm, Apple, Samsung), notamment sur la partie réseau et 5G (les débits 5G de la Kirin 9000 seraient les plus rapides du marché).

L’embargo américain sur nombre de sociétés de la tech chinoise commence donc à produire des effets de bords qu’un certain nombre d’analystes avaient prévu : acculée à développer seule son industrie du composant électronique, la Chine a désormais gagné sa pleine indépendance dans le secteur de la tech.