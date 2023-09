La Spyro Reignited Trilogy atteint les 10 millions de ventes

Le petit dragon violet a encore la cote : Activision vient d’annoncer que Spyro Reignited Trilogy, qui comme son nom l’indique réunit la version remaster des 3 jeux Spyro, a atteint les 10 millions de ventes depuis son lancement en 2018 sur PS4 et Xbox One. Les versions PC et Nintendo Switch avaient certes relancé la machine, tant et si bien que le dragon mascotte parvient tout de même à faire pratiquement aussi bien que Crash Bandicoot, dont la trilogie remastérisée avait elle aussi atteint les 10 millions de ventes en 2019. Preuve est faite que les personnages emblématiques du jeu vidéo des années 90-2000 garantissent encore de très grosses ventes… pourvu bien sûr que la qualité du remaster soit suffisamment bonne…

Pour rappel, Spyro est une création du studio Insomniac Games (à qui l’on doit les Marvel’s Spiderman sur PlayStation 4 et 5), et le jeu était bien entendu sorti en 1998 sur la PlayStation première du nom. Activision annonce aussi la disponibilité de la BO remasterisée du jeu sur Spotify (49 morceaux créés par Stewart Copeland le batteur du célèbre groupe Police)