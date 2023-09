Lenovo officialise la Legion Go, concurrente de la Steam Deck

Tout ou presque avait déjà fuité : de passage à au salon IFA de Berlin, le fabricant chinois Lenovo a enfin officialisé la Legion Go, une console portable pour jeux compatibles Windows qui ressemble à un mixe entre la Steam Deck et la Nintendo Switch. Deux manettes détachables (comme les JoyCon de la Switch) équipées d’un capteur optique et d’une molette de souris, un écran 8,8 pouces 144 Hz au format 16:10, une béquille au dos l’appareil permettant de jouer avec les manettes sans tenir la console (comme la Switch OLED là encore), un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X, et jusqu’à 1 To de capacité de stockage (+ microSD). A priori de quoi faire tourner l’immense majorité des jeux PC, y compris les titres les plus récents (peut-être pas en full détails certes).



La Lenovo Legion Go sera disponible à la vente en France au mois de novembre au prix de 799 euros la version 512 Go, ce qui est tout de même plus de 100 euros au dessus du tarif du Steam Deck.