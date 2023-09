Meta réfléchit à une version payante de Facebook et Instagram, sans publicité

Va-t-on avoir le droit à une version payante de Facebook et Instagram sans publicité ? Selon les informations du New York Times, c’est en réflexion du côté de Meta, la maison-mère des deux réseaux sociaux. Cela concernerait l’Europe.

Il n’y a aucune information sur le potentiel prix de la version payante de Facebook et Instagram ni quelle serait la date de disponibilité pour les utilisateurs. Il est toutefois précisé que la version gratuite des réseaux sociaux resterait d’actualité pour ceux qui le souhaitent.

Pourquoi proposer une version payante, surtout qu’elle serait réservée à l’Europe ? Meta s’oppose à l’Union européenne et à d’autres régulateurs européens au sujet de violations de la vie privée dans le cadre de ses services de suivi publicitaire et de ses transferts de données. La commission irlandaise de protection des données a infligé à Meta une amende de 1,2 milliard d’euros pour avoir transféré des données d’utilisateurs européens vers les États-Unis, en violation du RGPD. Les États-Unis et l’Union européenne ont signé en juillet un accord sur le transfert de données qui assouplit les restrictions imposées aux plateformes de réseaux sociaux.

Meta propose déjà la possibilité de refuser la publicité ciblée dans l’Union européenne et a proposé d’aller plus loin et de passer à une option de consentement pour tous les habitants de la région.

D’autre part, Meta ne propose pas encore son nouveau réseau social Threads dans les pays de l’Union européenne. Là encore, il est question des données des utilisateurs et plus exactement du respect de celles-ci. C’est lié au Digital Markets Act (DMA)