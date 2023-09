Avec Starfield, non seulement Xbox bénéficie enfin d’un très gros AAA exclusif, mais le Xbox Game Pass devient plus irrésistible que jamais. Pourtant, la firme de Redmond a fait une petite entorse à la règle habituelle avec le nouveau titre de Bethesda. En effet, bien qu’annoncé day one dans le Game Pass, Starfield est en fait déjà jouable depuis plusieurs heures pour tous les joueurs qui ont commandé une version premium du titre !

Xbox présente cette disponibilité comme une simple « early access », mais cette dénomination ne trompe personne, et le fait est que ceux qui ont payé le jeu peuvent y jouer 6 jours à l’avance par rapport aux abonnés Game Pass qui bénéficieront en sus de la version standard. A noter toutefois que ces derniers peuvent se procurer dès maintenant les bonus de la version premium pour 35 euros… et gagnent ainsi le droit de jouer à leur tout immédiatement à Starfield !

Ce choix de favoriser les joueurs « payants » s’avère plutôt gagnant. Sur Steam, près de 300 000 joueurs actifs ont été recensés sur le jeu, quelques heures seulement après la disponibilité du titre. Une stratégie efficace donc, à défaut d’être tout à fait raccord avec les promesses faites aux abonnés du Game Pass. Starfield dans sa version standard sera disponible le 6 septembre prochain sur Xbox Series, PC et donc… dans le Game Pass.

